ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات تحت تهديد السلاح بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، تشكيلاً عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة ومتعلقات المواطنين بالطرق العامة والفرعية كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بتلقيه بلاغًا من المدعو "حمزه م ح" 24 سنة، سائق، أنه حال سيره بطريق شبرا - بنها الحر تحت الإنشاء متوجهًا لناحية كفر شكر، وبصحبته المدعو "محمد ح ع" 18 سنه، تباع، بالسيارة رقم ل ى م 248 ماركة شيفروليه ربع نقل دبابة موديل 2011م حمراء اللون، محملة بأقفاص دواجن فارغة، وبحوزته مبلغ مالي 32 ألف جنيه لشراء الدواجن، انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة.

وتوقف على جانب الطريق لإصلاح العطل، وأثناء ذلك فوجئ بمركبة توك توك يستقلها شخصان، ودراجة نارية يستقلها 3 أشخاص آخرين، وقام أحد مستقلي التوك توك بإشهار سلاح ناري، فرد خرطوش، وتهديده واستولوا على المبلغ المالي، وفروا هاربين.

وعقب تغييره إطار السيارة، طارد الجناة بالطريق حتى اصطدم بمستقلي الدراجة البخارية وأسقطهم أرضًا وأمسك بأحدهم والدراجة النارية بمساعدة مرافقه، بينما فر باقي الجناة هاربين بالتوك توك.

بالانتقال والفحص تبين أن المتهم المضبوط يدعى "محمد ا ج" 32 سنة، عاطل، السابق اتهامه في عدد من القضايا، وتبين إصابته بخدوش وسحجات وكدمات بالوجه وجرح تهتكي بالجفن للعين اليمنى وجرحين بالجبهة.

جرى نقله لمستشفى بنها الجامعي، وتلقى العلاج اللازم وتصرح له بالخروج.

وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من: "مصطفى. ع. م" وشهرته "البربري" 19 سنة، عاطل، و"السيد ف. ع" وشهرته "زعبلاوي" 25 سنة، سائق توك توك، و"طارق. م .ا" 20 سنة، عاطل، و"محمود. س. ا" 20 سنة، عاطل، والذين يكونون تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة ومتعلقات المواطنين بالطرق العامة والفرعية كرها عنهم تحت تهديد السلاح.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم عدا الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيلاً.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 46076 جنح مركز بنها لسنة 2017.