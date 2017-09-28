لتحقيقه أعلى إيرادات.. ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل الموانئ المصرية

الإسكندرية – محمد عامر:

حصل ميناء الإسكندرية على جائزة أفضل ميناء تجاري على مستوى الجمهورية في مجال تحقيق أعلى فائض نمو في الإيرادات، اليوم الخميس، خلال الاحتفال الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية باليوم البحري العالمي تحت شعار: "السفن والموانئ والإنسان".

من جانبه، قال اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء حقق إيرادات العام الجاري تقدر بمليارين و972 ألف جنيه، بزيادة قدرها 940 مليون جنيه عن المستهدف، مشيرًا إلى أن إيرادات العام السابق بلغت 1.8 مليار جنيه.

وأضاف "عطية" أنه رغم حصول الميناء على المركز الأول بين الموانئ المصرية في تحقيق أعلى إيراد للعام المالي 2016، إلا أنه غير راضٍ عن هذا الإيراد، ويعمل على مضاعفته مرة أخرى خلال هذا العام.

وأشار إلى أن وزارة النقل تهتم بتطوير قطاع النقل البحري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بتنمية وضع هذا القطاع ليكون ضمن المستويات العالمية.

وأرجع "عطية" أسباب هذه الزيادة إلى تقليل المصروفات، وزيادة الأنشطة، بالإضافة إلى تطبيق قرار 488، وقرار 800، وزيادة أسعار الصرف للعملات الأجنبية.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على اهتمامه بتطوير ميناء الاسكندرية، قائلاً: "نضع خططًا لهذا التطوير نعتمد فيها على أسس وأفكار اقتصادية متطورة تتجاوز الأفكار القديمة، في إطار سياسات عامة واضحة وقرارات واعية، ولدينا قدر هائل من الإصرار والتحدي من أجل اقتصاد مصر".