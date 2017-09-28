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سائق يطعن موظفا بالسكة الحديد بـ"مفك" في مشاجرة ببنها

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مصراوي Masrawy

سائق يطعن موظفا بالسكة الحديد بـ"مفك" في مشاجرة ببنها

11:34 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

مستشفى بنها الجامعي

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب موظف بالسكه الحديد، بجرح طعني نافذ بالصدر، إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين سائق تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بمفك حديدي محدثًا إصابته.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاي، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، بتلقيه بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو "إبراهيم. أ. م" 38 سنة، موظف بهيئة السكة الحديد، ويعمل سائق ومقيم مرصفا – دائرة مركز بنها، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، واسترواح هوائي، وتجمع دموي بالرئة من الناحية اليسرى، وتم حجزه للعلاج.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال قيام المصاب بالعمل على السيارة خاصته أمام محطة سكك حديد بنها، فوجئ بعدم وجود المثلث الضوئي العاكس، وحال قيامه بسؤال المدعو "مصطفى ع ي" 18 سنة، سائق، ومقيم بمجول – دائرة مركز بنها، أثناء توقفه بجواره حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب بمفك حديدي محدثًا إصابته، وفر هاربًا.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الحادث "مفك" وتم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9720 جنح قسم أول بنها لسنة 2017.

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