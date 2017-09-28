بينهم طالبان.. "ميكروباص" يصدم 4 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

صدم ميكروباص 4 أشخاص، أثناء عبورهم الطريق بشارع سوتير بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تلقى قسم شرطة باب شرقي من إدارة شرطة النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومصابين بشارع سوتير بمنطقة الأزاريطة، انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء سير السيارة رحلات الإسكندرية "ميكروباص" قيادة المدعو"أ.م.ي" 25 عامًا، سائق، مقيم شارع عزمي بدائرة قسم محرم بك بالشارع المشار إليه اصطدمت بـ 4 أشخاص حال عبورهم الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة الأشخاص الأربعة وهم "م.ش.م" 23 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"ف.ع.م" 57 عامًا، موظفة، و"م.م.م" 23 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"هـ.س.أ" 38 عاما، موظفة بكلية التجارة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الطلبة الجامعي لتلقى العلاج، والتحفظ على السيارة وقائدها.

تحرر المحضر بجنح قسم شرطة باب شرقي، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.