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نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق التهم 4 أحواش بسوهاج

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مصراوي Masrawy

نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق التهم 4 أحواش بسوهاج

11:23 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق التهم 4 أحواش بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في 4 أحواش بناحية قرية كوم العرب دائرة مركز طما شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة طما بنشوب حريق بناحية كوم العرب.

وتبين نشوب الحريق بحوش ملك "حسن سيد محمد" 39 عاما، عامل، وامتد إلى 3 أحواش أخرى مجاورة ملك "محيي الدين سيد" وأشقاؤه، وجميعهم مكونين من طابق واحد ومشيدين بالطوب الأبيض ومسقوفين بأفلاق النخيل والبوص، لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وانحصرت التلفيات فـي نفوق 10 رؤوس ماشية وأغنام واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ونفوا الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر رقم 4093 إداري المركز لسنة 2017.

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