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4 فرق فنون شعبية تشارك في حفل "هيبس" بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

4 فرق فنون شعبية تشارك في حفل "هيبس" بالوادي الجديد

11:20 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

محسن حسب وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي ال

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أن هناك 4 فرق فنون شعبية من محافظات أسيوط وسوهاج وأسوان ومطروح، ستشارك في إحياء احتفالات العيد القومي، التي ستقام بمعبد هيبس بمدينة الخارجة يوم السبت المقبل.

وأكد حسب، في بيان صحفي، أنه سيقام على هامش الاحتفال مسابقة اختيار ملكة جمال البلح لعام 2017، والتي ستكون مخصصة للأطفال من سن 5 سنوات حتى 12 عامًا.

وأضاف أن المديرية أعدت على هامش هذه الاحتفالات، فقرات فنية تشارك فيها فرقة الفنون الشعبية والموسيقى العربية الخاصة بالمحافظة.

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