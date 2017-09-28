انتهاء 90% من إنشاءات مراسي معديات سرابيوم والفردان

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

تسابق شركة الموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، الزمن لإنهاء أحد المشاريع الجاري تنفيذها بسرابيوم والفردان، وهي إنشاء أكتاف مراسي، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة القناة.

صرحت بذلك مصادر رسمية، اليوم الخميس، موضحة أن المشروع، عملية إنشاء 8 أكتاف محور معديات كباري و5 دولفين مطور و10 دولفين عادي بقناة السويس.

وتابعت أن تنفيذ أكتاف الجيش برصيف المنزلقة ورصيف التراكي بالفردان، هي أحد المشاريع الجاري تنفيذها بواسطة شركه القناه للموانئ والمشروعات الكبرى وأنه مشروع أمن قومي على قناة السويس والشركة تقوم بتنفذيه بالجهود الذاتية وجميع إمكانيات الشركة مسخرة للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، تحت اشرف الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس ووصل نسبة التنفيذ لأكتاف الجيش 80% ورصيف التجهيزات المنزلقة 40%.

وأضافت المصادر، أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنميه إقليم خط القناة بأكمله.

وأشارت المصادر، أن نسبة التنفيذ لأكتاف الجيش بمنطقة سرابيوم وصلت إلى 90%، ومن المتوقع أن تنتهي منها خلال الأيام القليلة المقبلة.