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التعليم: فتح باب القبول بمدارس النيل المصرية

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التعليم: فتح باب القبول بمدارس النيل المصرية التعليم: فتح باب القبول بمدارس النيل المصرية

التحرير

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أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد خيري، عن فتح باب القبول بمدارس النيل المصرية بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2017 - 2018 بدء من اليوم الخميس ولمدة أسبوع.

وقال خيري، في تصريح له، اليوم، إن فتح باب القبول سيكون في مدارس السادات بمحافظة المنوفية، ومدرسة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ومدرسة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

وأضاف أنه يتم تلقي طلبات التقديم في مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكل محافظة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بالإضافة إلى أن كل مديرية ستحدد مواعيد امتحانات القبول، ومواعيد المقابلة الشخصية لأولياء الأمور، ولن يلتفت للطلبات المقدمة بعد المواعيد المحددة، مشيرا إلى أنه تتساوى فرص جميع الطلبات المقدمة خلال فترة التقديم.

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ولفت المتحدث الرسمي إلى أن شروط الالتحاق تتمثل في أن يكون الطالب حاملا للجنسية المصرية، وألا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما، في أول أكتوبر 2017، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يعاني الطالب من الإعاقات النفسية والذهنية، وغيرها من الإعاقات البدنية التي تحتاج إلى وضع خاص.

يذكر أن مدارس وحدة شهادة النيل الدولية، توفر نموذجا تعليميا متطورا ومتميزا، تعتمد في دراستها على أساليب البحث العلمي، ومواكبة التقدم الهائل في العلوم والمعارف، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء بالتوسع في مدارس النيل.

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التحرير

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