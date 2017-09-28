رئيس "دينية النواب": الانتهاء من مناقشة مشروع قانون "فوضى الفتاوي"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد مؤتمرًا دولياً بعنوان "مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني"، مطلع أكتور المقبل.

وأضاف العبد في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون فوضى الفتاوى، وتم إيداعه في أمانة المجلس، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة بعد افتتاح دور الانعقاد الثالث، الأسبوع المقبل.

وأشار العبد على هامش مشاركته في مؤتمر السياحة الدينية "سانت كاترين ملتقى الأديان"، الذي يعقد في الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر الجاري بشرم الشيخ، أن المؤتمر يعكس الاستقرار الذي تشهده مصر، ويهدف إلى الترويج للسياحة الدينية.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، فعاليات المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.