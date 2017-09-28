أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بدء فعاليات مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية" بشرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء فعاليات مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية" بشرم الشيخ

11:12 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

بدأت قبل قليل، فعاليات مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية"؛ لإعلان سيناء عاصمة للسياحة الدينية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من كبار رجال الدولة والمسئولين.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني.

ويعقد المؤتمر على مدار 3 أيام بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين، بالتعاون مع وزارات الأوقاف والخارجية والسياحة والثقافة والآثار والتعاون الدولي والشباب والرياضة، ومحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المؤتمر يهدف للنهوض بقطاع السياحة، واستغلال المقومات المتميزة للسياحة الدينية بالمحافظة، والتي تمثل الديانات السماوية الثلاث، وتوضح مدى التعايش السلمي لهذه الأديان على هذه الأرض الطيبة بصفة خاصة وبمصر بصفة عامة.

ومن جانب قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تمتلك مقومات فريدة للسياحة الدينية يدعمها التسامح الديني وتم اختيار سيناء لعقد المؤتمر بها، لتميزها بتاريخ فريد واحتضنت الأديان السماوية، ومن المعالم الفريدة الجديدة في المحافظة مسجد الصحابة الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة يزور جنوب سيناء لتفقد مستشفيي أبو رديس وشرم الشيخ الدولي

    أخبار

  • ​مكرم محمد أحمد: السيسي كان سبّاقًا في إعادة مصر لهويتها الأفريقية

    أخبار

  • رسميًا.. السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الإثنين المقبل

    أخبار

  • زيارة السيسي للإمارات وخطة مواجهة السيول و"تعافي الاقتصاد" تتصدر عناوين

    أخبار

إعلان

9e239f3183.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "