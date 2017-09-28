بدء فعاليات مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية" بشرم الشيخ

كتب - محمود مصطفى:

بدأت قبل قليل، فعاليات مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية"؛ لإعلان سيناء عاصمة للسياحة الدينية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من كبار رجال الدولة والمسئولين.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني.

ويعقد المؤتمر على مدار 3 أيام بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين، بالتعاون مع وزارات الأوقاف والخارجية والسياحة والثقافة والآثار والتعاون الدولي والشباب والرياضة، ومحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المؤتمر يهدف للنهوض بقطاع السياحة، واستغلال المقومات المتميزة للسياحة الدينية بالمحافظة، والتي تمثل الديانات السماوية الثلاث، وتوضح مدى التعايش السلمي لهذه الأديان على هذه الأرض الطيبة بصفة خاصة وبمصر بصفة عامة.

ومن جانب قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تمتلك مقومات فريدة للسياحة الدينية يدعمها التسامح الديني وتم اختيار سيناء لعقد المؤتمر بها، لتميزها بتاريخ فريد واحتضنت الأديان السماوية، ومن المعالم الفريدة الجديدة في المحافظة مسجد الصحابة الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة.