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"البنا" يبحث مع المستشار الزراعي الأمريكي زيادة فرص التعاون

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مصراوي Masrawy

"البنا" يبحث مع المستشار الزراعي الأمريكي زيادة فرص التعاون

11:01 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي عبيدي المستشار الزراعي الأمريكي الجديد، زيادة فرص التعاون بين البلدين في التبادل التجاري للحاصلات الزراعية ومنتجاتها.

جاء ذلك خلال لقائهما بديوان وزارة الزراعة بالدقي، لبحث تكثيف فرص التعاون الزراعي بين البلدين.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم الخميس: "هناك عدد من المشروعات البحثية الزراعية التي تتم بين والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية، والبستانية وتحسين إنتاجية الحبوب خاصة القمح والذرة والأرز، لافتًا إلى ضرورة أن يشمل التعاون بين البلدين الفترة المقبلة نقل الخبرات الأمريكية للجانب المصري خاصة في مجال الأبحاث الزراعية، وزيادة فرص المنح الدراسية والتدريبية والعلمية للجانب المصري لدعم طلاب الماجستير والدكتوراه وما بعدها، فضلًا عن الباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء والجامعات المصرية في المجال الزراعي".

وأشار البنا إلى أن الوزارة بصدد إعداد كتاب استرشادي للتغيرات المناخية وآثارها لتحديد الآفات والأمراض ووضع سبل الكفيلة للحد من انتشارها، كذلك تكثيف العمل على نقل ما تم التوصل إليه من أبحاث وخبرات المزارعين في الحقول، وذلك من خلال الحقول الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن يشمل التعاون المستقبلي بين البلدين أيضًا مجالات ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، حيث نجحت المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة قصيرة العمر وغير شرهة في استخدام المياه، كذلك يجب أن يشمل تبادل المعلومات حول الآفات الزراعية.

وتابع: "الوزارة بصدد تطوير منظومة الحجر الزراعي المصري وميكنتها بإنشاء للربط الإلكتروني لكافة منافذ الحجر الزراعي، وربطها بالإدارة المركزية للحجر الزراعي والوزارة بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد، وبناء قواعد بيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصُدرة والمُستوردة من وإلى كافة دول العالم".

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