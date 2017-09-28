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لهواة المكياج..ما هي إسفنجة البيوتي بلندر ومتى تستخدم؟

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مصراوي Masrawy

لهواة المكياج..ما هي إسفنجة البيوتي بلندر ومتى تستخدم؟

11:09 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

لهواة المكياج..ما هي إسفنجة البيوتي بلندر ومتى تستخدم؟

ما هي إسفنجة البيوتي بلندر ومتى تستخدم؟

(د ب أ) -

يشهد عالم التجميل حاليا رواجا كبيرا لنوع جديد من إسفنجة المكياج يُعرف باسم البيوتي بلندر "Beautyblender". فما هي وما هي استخداماتها؟

وللإجابة على هذه الأسئلة أوضح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر أن البيوتي بلندر عبارة عن إسفنجة لوضع المكياج تتخذ شكلا بيضاويا؛ حيث تكون عريضة ومستديرة من أسفل ومدببة الطرف من أعلى، وغالبا ما تكون ملونة.

ويتم استخدام الجزء السفلي من البيوتي بلندر لتطبيق كريم الأساس على مساحة كبيرة من البشرة، في حين يتم استخدام المقدمة المدببة لتطبيق مستحضرات التجميل في النطاقات الصغيرة، كالنطاق الموجود أسفل العين.

ويمكن استخدام البيوتي بلندر وهي في حالة جافة أو رطبة بعض الشيء لتوزيع كريم الأساس بحيث يبدو أكثر تجانسا.

ويمكن أيضا استخدام البيوتي بلندر بمحاذاة حدود عظام الوجنات للحصول على تظليل جميل ورائع.

ومن ناحية أخرى، ينصح مالدينجر باقتناء بيوتي بلندر ذات ملمس ناعم، كي تدغدغ البشرة، كما ينبغي غسلها جيدا بعد كل استخدام؛ نظرا لأنها ذات جسم مسامي، وبالتالي يمكن أن تتكاثر البكتيريا بداخلها.

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