ضبط مصنعين للملابس الجاهزة غير مرخصين بقها
ضبط مصنعين للملابس الجاهزة غير مرخصين بقها
11:14 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، مصنعَي ملابس جاهزة بدون إجراءات تراخيص بقها.
تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط "هشام . ح" 36 سنه، المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة بشارع الشجرة بمدينة قها، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وبالفحص وجد بالمصنع 8 ماكينة أوفر وسنجر، 50 ثوب قماش طول الثوب 50 مترًا، 500 قطعة ملابس تحت التشطيب والتجهيز.
تحرر محضر رقم 3359 جنح قسم قها، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما ضُبط "السيد . إ" 42 سنة، المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس بشارع الشجرة بمدينة قها، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وبالفحص وجد بالمصنع 2 مكواة، ومقص كهرباء، و100 ثوب قماش طول الثوب 50 مترًا، و500 قطعة ملابس منتج نهائي.
تحرر محضر بالواقعة رقم 3352 جنح قسم قهــا، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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