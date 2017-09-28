ضبط مصنعين للملابس الجاهزة غير مرخصين بقها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، مصنعَي ملابس جاهزة بدون إجراءات تراخيص بقها.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط "هشام . ح" 36 سنه، المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة بشارع الشجرة بمدينة قها، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وبالفحص وجد بالمصنع 8 ماكينة أوفر وسنجر، 50 ثوب قماش طول الثوب 50 مترًا، 500 قطعة ملابس تحت التشطيب والتجهيز.

تحرر محضر رقم 3359 جنح قسم قها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ضُبط "السيد . إ" 42 سنة، المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس بشارع الشجرة بمدينة قها، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وبالفحص وجد بالمصنع 2 مكواة، ومقص كهرباء، و100 ثوب قماش طول الثوب 50 مترًا، و500 قطعة ملابس منتج نهائي.

تحرر محضر بالواقعة رقم 3352 جنح قسم قهــا، وتولت النيابة العامة التحقيق.