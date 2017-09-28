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أولياء أمور «دمنهور شبرا» يحتجون على نقل أبنائهم لمدرسة أخرى

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أولياء أمور «دمنهور شبرا» يحتجون على نقل أبنائهم لمدرسة أخرى أولياء أمور «دمنهور شبرا» يحتجون على نقل أبنائهم لمدرسة أخرى

التحرير

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نظم أولياء أمور مدرسة دمنهور شبرا الخيمة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب التعليمية، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مبنى المدرسة، اعتراضا على قرار نقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى دون إبداء أسباب.

ورفض عدد من أولياء أمور التلاميذ قرار النقل، إذ أن المدرسة المنقول منها أبنائهم قريبة من محال إقامتهم.

وطالب الأهالي، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بسرعة التدخل لحل مشكلة أبنائهم، خاصة مع انتظام الطلاب في الدراسة منذ أسبوع، وتوضيح أسباب نقل أبنائهم  من المدرسة.

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من جانبه، أوضح محمد حسن، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التعليم بالقليوبية، أنه تواصل مع الإدارة لاستبيان الأمر، وتوضيح أسباب النقل، وينتظر الرد.

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التحرير

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