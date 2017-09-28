إغماء «القذافي» وتفريق الحشود بالخيول.. 9 مشاهد من جنازة «حبيب الملايين»

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أغلقت المحلات أبوابها، ونُكست الأعلام المصرية، واتشحت النساء بالسواد، وخرج الرجال والعجائز والأطفال يهرولون في الشوارع كالهائمين على وجوههم، أصوات الصراخ والعويل تهز كل شبر على أرض المحروسة، حالة من الصدمة تسيطر على الوجوه، ولم لا والفاجعة أصابتهم عقب إعلان خبر وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، في 28 سبتمبر 1970، ولم يكن قد جاوز الثانية والخمسين من عمره، إثر إصابته بأزمة قلبية، نتيجة تصلب في الشرايين والدوالي، ومضاعفات لمرض السكر، لكن كل ذلك لم يشغل المتلقين للخبر، وإنما كانت صدمة رحيله طاغية على أي تفاصيل أخرى، وخلال يومين من وفاته استعدت مصر لتوديع "حبيب الملايين" في جنازة مهيبة يوم 10 أكتوبر.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 9 مشاهد من جنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

1- حضرها ما يقرب من 5 إلى 7 ملايين مواطن، ما بين رجال ونساء وأطفال وكبار السن، وصلوا أمام قصر القبة، حيث رقد جثمان الفقيد في انتظار بدء مراسم تشييع الجنازة.

2- أعلنت مصر الحداد الرسمي أربعين يوما وقررت تعطيل المصالح والشركات والمدارس والجهات الحكومية ثلاث أيام.

3- انطلقت القطارات من الأقاليم والصعيد لنقل أبناء الشعب لحضور الجنازة، وقد أظهرت صور التقطها مصورون أجانب، المواطنين وهم محتشدون داخل وفوق القطارات من شدة الزحام.

4- على المستوى الرسمي، حضر الجنازة جميع رؤساء الدول العربية، باستثناء العاهل السعودي الملك فيصل، كما كان القائم بالأعمال للاتحاد السوفييتي، من أول القادة الأجانب الذين حضروا إلى مصر للتعزية، وكذلك حضر رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الوقت "جاك شابان دلماس".

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5- بكى الملك حسين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات علنا من صدمة الموقف، وأغمي على معمر القذافي مرتين من شدة التأثر، وانهمر الرئيس السوداني الأسبق، جعفر النميري، بالبكاء، فور وصوله إلى قصر القبة، ومصافحته للنائب محمد أنور السادات.

6- بدأت مراسم تشييع الجنازة بنقل جثمان الرئيس الراحل من قصر القبة إلى مقر مجلس قيادة الثورة، على متن طائرة "هليكوبتر"، ومن هناك تحرك الموكب الجنائزي إلى مسجد "النصر"، حيث تمت الصلاة عليه، بإمامة شيخ الأزهر.

7- فشلت قوات الأمن في السيطرة على تهافت الحشود على مسجد "النصر"، حيث دفن جمال عبد الناصر، لذا تم إجلاء معظم الشخصيات الأجنبية، وتفريق الحشود باستخدام الخيول والعصي.

8- بالتزامن مع مراسم الجنازة في مصر، نظم سعيد السبع، مسؤول التنظيم الشعبي الفلسطيني، مسيرة مسلحة للفدائيين الفلسطينيين فى طرابلس بلبنان، كما انطلقت مسيرة ضخمة فى بيروت، وقتل فيها أكثر من عشرة أشخاص بسبب الفوضى، وفي القدس، سار ما يقرب من 75،000 عربي خلال البلدة القديمة وهم يهتفون "ناصر لن يموت أبدا".

9- أثناء إنزال الجثمان إلى قبره، تهافت ضباط الجيش على تقبيل النعش وهم يبكون، وهو ما أظهره تسجيل نادر للطبعة الوثائقية، التي سجلت الجنازة كاملة.