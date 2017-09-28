بالصور.. أسعار الأحذية "الرجالي" وتصنيفها وفقاً للمرحلة العمرية

كتبت - هدير غيث:

اختيار الحذاء ومدى ملائمته لطبيعة عملك أو سنك أمر له قواعد تحددها بعض وجهات النظر من أصحاب المحلات وخبراء الموضة ، والاختيار ما بين الحذاء "السيفتي" أو الكوتشي من الأمور المحيرة لدى الرجال تحديداً.

قال" هيثم محمد" صاحب أحد محلات الأحذية بالمهندسين، إن الكثير من الرجال يقومون بشراء الحذاء الذي يناسب فئتهم العمرية، بخلاف المناسبة التي يريدونهم، ومن المعروف أن أحذية "السيفتي" ليس لها موسم خاص للبيع، فيرتديه الشباب في كثير من المواسم السنوية، ويتراوح سعرها من 475 إلى 500 في المحلات العادية، والماركات "البراند" من 900 إلى 1400 جنيه.

وأوضح ناصر محمد صاحب محل أحذية "رجالي" أن "الكوتشي" يشتريه الكثير من الشباب، لاستخدامه المريح، ويتراوح سعره من 285 إلى 480 جنيه، والحذاء "الكاجوال" الذي أصبح موضة لاستخدام كثير من كبار السن، فيشترونها الكثير من رجال هذه الفئة العمرية، ويتراوح سعرها من 300 إلى 570 جنيه.

ولخص محفوظ سيد تصنيف الأحذية وفقاً للفئة العمرية فقال "الرجال كبار السن يبحثون عن الوقار فيفضلون الأأحذية الكلاسيكية والتي يتراوح سعرها من 250 إلى 595 جنيه، وهي أيضاً مفضلة لدى الشباب في المناسبات، ولكن الغالبية العظمي الآن تقبل على شراء الكوتشي خاصة طلبة الجامعات لأنه أكثر راحة، أما "السيفتي" زبائنه من كل الشرائح العمرية لمن يبحثون عن التميز دون النظر إلى السعر أو مدى شعورهم بالراحة أثناء الجري أو الحركة أم لا".