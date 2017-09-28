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بالفيديو- أغرب "ركنات" للسيدات..وهذا ما حدث لسيارتهن

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مصراوي Masrawy

- أغرب "ركنات" للسيدات..وهذا ما حدث لسيارتهن

10:51 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

Female driver

كتبت- ميرا ماهر:

في الوقت الذي يتعامل فيه بعض الرجال باحترافية شديدة مع السيارات، تعاني الكثير من السيدات فيما يتعلق بأمور القيادة.

تناولت العديد من الفيديوهات على "يوتيوب" التي تظهر الفرق في قيادة السيارات بين السيدات والرجال بطريقة ساخرة.

جمع هذا الفيديو مجموعة من اللقطات لبعض السيدات اللاتي أخفقن في ركن سيارتهن بطريقة صحيحة.

 

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مصراوي Masrawy

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