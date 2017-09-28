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وصول وسفر 4 آلاف و924 راكبا وتداول 331 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 4 آلاف و924 راكبا وتداول 331 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

11:09 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

وصول وسفر 4 آلاف و924 راكبا وتداول 331 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

كتب - أشرف سويلم:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة " جاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز وعلى متنها 339 سيارة قادمة من جدة.

بينما يشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهي "أمانة، الحرية، النوى إكسبريس" وعلى متنها 628 راكبًا و75 شاحنة بضائع، و10 شاحنات عفش ركاب و7 سيارات بينما تغادر السفينتين القاهرة، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 1247 راكبًا و3 شاحنة و75 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 740 راكبًا و72 شاحنة بضائع و8 شاحنة عفش ركاب و4 سيارات وغادرت ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية، النوى إكسبريس، وعلى متنها 847 راكبًا و91 شاحنة و27 سيارة.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة بالأمس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 396 راكبًا و90 سيارة.

وفي نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 189 راكبًا و19 براد وتريلا.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 297 راكب و 7 براد و 6 تريلا و 24 سيارة و 2 باص جيت و غادرت السفينة سينا و على متنها 580 راكب و 20 براد و 20 تريلا و 6 سيارة و 1 باص جيت .

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