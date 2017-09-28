موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 25 سفينة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتان حاويات، ومن المنتظر دخول أخرى، كما سجل الميناء أيضًا 3 سفن بضائع عامة وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت على أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.