الجيش يوزع مقاعد مدرسية ومواد تموينية على الأيتام بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دعمت المنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم الخميس، بقيادة اللواء شريف سيف الدين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، محافظة الوادي الجديد، بمقاعد مدرسية ومواد تموينية للحالات الأولى بالرعاية والطلبة الأيتام.

وأكد رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، المهندس عبدالحكم جبالي، لـ"مصراوي"، أن المنطقة الجنوبية أرسلت وفدًا من ضباطها إلى المركز، وجرى تسليم 20 مقعدًا خشبيا، 20 ديسك "مقعد مدرسي"، 600 كشكول، 500 كرتونة مواد تموينية.

وأضاف جبالي، أن الوفد وزع على الطلاب الأيتام بمدارس قرية الراشدة كراتين المواد الغذائية والكشاكيل، بعد حضور فعاليات طابور الصباح بمدرسة قرية الراشدة الابتدائية، وتسليم المقاعد لإدارة المدرسة، كما جرى تسليم الكشاكيل والكراتين على الطلاب الأيتام والمحتاجين بالمدرسة.

كما لفت رئيس مركز الداخلة، إلى أن الوفد العسكري زار مدرسة الأمل الإعدادية واللغات ومدرسة الثورة الابتدائية، ومدرسة الراشدة الإعدادية، ومدرسة الراشدة الثانوية، والمعهد الأزهري، ووحدة التضامن الاجتماعي بالقرية.