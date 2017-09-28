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"تموين السويس" يعدم ربع طن دواجن فاسدة

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مصراوي Masrawy

"تموين السويس" يعدم ربع طن دواجن فاسدة

10:57 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

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السويس- حسام الدين أحمد:

أعدمت مباحث في السويس، ربع طن دواجن فاسدة، صباح اليوم الخميس، بدفنها بالمدفن الصحي، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة. 

وكانت معلومات وردت للعقيد عبد السميع شاهين رئيس مباحث التموين، تفيد بعمل مجزرة للدواجن دون ترخيص بمنطقة البراجيلي وطباعة اسم وبيانات تجارية لمجزر آخر بالإسماعيلية.

وتوجهت حملة ضمت مباحث التموين والدكتور محسن كامل مفتش اللحوم بالطب البيطري والرقابة الغذائية، وتببن أن المجرز يعمل دون ترخيص، ويذبح دواجن مجهولة المصدر ويغلفها ويبيعها للمواطنين على أنها واردة من مجزر بالأسماعيلية، وبفحص الدواجن تبين تغير خصائص لحومها بسبب سوء التخزين.

وبمواجهة صاحب المجزر اعترف بارتكاب المخالفة، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه بتهمة الغش التجاري وإعدام الدواجن المضبوطة والتي بلغت 256 كيلو.

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