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الأمن التركي يوقف 16 شخصا في اسطنبول للاشتباه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني

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مصراوي Masrawy

الأمن التركي يوقف 16 شخصا في اسطنبول للاشتباه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني

11:06 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

الأمن التركي يوقف 16 شخصا في اسطنبول للاشتباه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني

قوات الأمن التركية

اسطنبول- (د ب أ):
أوقفت قوات الأمن التركية 16 شخصا في مدينة اسطنبول للاشتباه في انتمائهم لمنظمة "حزب العمال الكردستاني"، وذلك خلال حملة مداهمات متزامنة جرت اليوم الخميس.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية القول إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول نفذت حملة مداهمات متزامنة ضد مشتبهين بالانتماء للمنظمة في أحياء مختلفة من المدينة، في إطار إجراءات أمنية واستخباراتية تهدف للكشف عن أنشطة المنظمة الإرهابية في عموم المدينة.
وأوضحت أن فرق مكافحة الإرهاب داهمت تسعة أحياء باسطنبول، وأوقفت 16 مشتبهًا من أصل 20 مطلوبًا.
وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها داخل البلاد وفي شمال العراق.
وكان القتال قد تجدد بين الجانبين قبل نحو عامين، بعد انهيار عملية السلام وإعلان أنها لن تعود لإجراء محادثات مع المنظمة.

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