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فرار أكثر من 122 ألف شخص تحسبا لثوران بركان بالي

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مصراوي Masrawy

فرار أكثر من 122 ألف شخص تحسبا لثوران بركان بالي

11:05 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

فرار أكثر من 122 ألف شخص تحسبا لثوران بركان بالي

بركان جبل أجونج

جاكرتا- (د ب أ):

لجأ أكثر من 122 ألف شخص على جزيرة بالي السياحية الإندونيسية إلى مراكز الإيواء المؤقتة، وسط مخاوف من قرب ثوران بركان جبل أجونج.

وقال جيدي سومارتانا المسؤول في نقطة طوارئ تتعامل مع النازحين في منطقة كارانجاسيم إن بين النازحين سكان قرى تقع خارج منطقة الحظر الممتدة لـ12 كيلومترا من البركان.

وأوضح أنهم يخشون من التعرض للضرر في حال ثار البركان.

ورفعت السلطات الإندونيسية الجمعة الماضية درجة التأهب لمواجهة ثوران البركان إلى أعلى مستوياتها، ما يشير إلى أن الثوران قد يكون وشيكا.

وكان بركان جبل أجونج، الذي يبلغ ارتفاعه 3014 مترا، قد ثار لنحو عام تقريبا من 1963 وحتى 1964، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

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