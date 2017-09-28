شاب ينتحر لفسخ خطوبته من فتاة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أقدم شاب على الانتحار، اليوم الخميس، لمروره بحالة نفسية سيئة لفسخ خطوبته من إحدى الفتيات بقرية الزوك الشرقية بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة المنشأة بلاغاً من "منير وهب الله موسي 57 عاماً موظف"، ويقيم بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز بانتحار نجله "هاني" 28 عاماً مزارع

بشنق نفسه بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة لفسخ خطوبته من إحدى الفتيات بالقرية.

تبين وجود جثة المذكور ملقاة على الأرض بإحدى غرف المنزل يوجد بها حبل ملفوف حول رقبته ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 4913 إداري المركز لسنة 2017.