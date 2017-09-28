وزير الصحة يزور جنوب سيناء لتفقد مستشفيي أبو رديس وشرم الشيخ الدولي

كتب - أحمد جمعة:

وصل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، إلى محافظة جنوب سيناء للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ولتفقد المستشفيات الجاري افتتاحها أكتوبر المقبل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، أنّ الجولة ستبدأ بتفقد مستشفى أبو رديس والذي تم تطويره ويبعد حوالي 200 كيلو عن مدينة شرم الشيخ، ثم مستشفى شرم الشيخ الدولي لمتابعة التجهيزات النهائية بعد تطويره تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل.

يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها وزير الصحة لعدة مستشفيات على مستوى الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح 12 مستشفى جديدة خلال الافتتاحات الرئاسية الشهر القادم، حرصاً من الوزارة على التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات.