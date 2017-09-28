الاستثمار والعمل الدولية يوقعان بروتوكول لتوفير مليون فرصة عمل

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وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، مع بيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بشأن برنامج تشغيل الشباب في مصر، في ختام المؤتمر رفيع المستوى عن الشباب والتشغيل في شمال إفريقيا، بمدينة جنيف السويسرية، بحضور جاي ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية.

وقالت نصر إن البروتوكول يستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل فى المحافظات الأكثر احتياجا.

وعقب التوقيع، التقت الوزيرة، مع ريدر، وتم بحث زيادة التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة.

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وتحدثت نصر، عن جهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، ما يسهم في ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر قامت بعمل مراجعة ثانية لتقرير التنمية المستدامة، تستعرض فيها جهودها حتى عام 2017.

وذكرت أن التقارير الدولية أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث كشف المنتدى الاقتصادى العالمي، في تقرير له، أن مصر سجلت التحسن الأكبر بين الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية، حيث قفزت 15 مركزا، وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، موضحة أن هذا جاء بناء على جهود مصر في تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار والأعمال خلال الفترة الماضية.

وأشاد ريدر، بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي، ما أسهمت في الحد من معدل البطالة.