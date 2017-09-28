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أمين سر «خارجية البرلمان» في مؤتمر تحسين مشاركة الشباب فى انتخابات إفريقيا

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أمين سر «خارجية البرلمان» في مؤتمر تحسين مشاركة الشباب فى انتخابات إفريقيا أمين سر «خارجية البرلمان» في مؤتمر تحسين مشاركة الشباب فى انتخابات إفريقيا

التحرير

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توجه النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى تونس العاصمة أمس بناء على دعوة من مفوضية الاتحاد الإفريقي، للمشاركة في مؤتمر تحت عنوان «تحسين مشاركة الشباب الهادفة في العمليات الانتخابية في إفريقيا» في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2017.

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وقال الخولى، فى تصريح له اليوم الخميس، إن المؤتمر يأتي في إطار السعي نحو تحقيق أهداف قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بإعلان عام 2017 لـ«الاستغلال الأمثل للثروة الديموغرافية من خلال الاستثمار في الشباب»، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقييم مشاركة الشباب في العمليات الانتخابية في إفريقيا وحشد وجهات نظر الشباب للتغلب على العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة في هذه العمليات، كما سيخصص المؤتمر مساحات للشباب للمساهمة في خطاب بناء ثقافة الديمقراطية والسلام في القارة.

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التحرير

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