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السيسي يوافق على مشروعين لدعم التعليم وتنمية المهارات

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السيسي يوافق على مشروعين لدعم التعليم وتنمية المهارات السيسي يوافق على مشروعين لدعم التعليم وتنمية المهارات

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح ، رقم 95 لسنة 2017، بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتي وكندا، بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، الموقع بتاريخ 28 ديسمبر 2016، بتمويل كندي يصل إلى 10 ملايين و625 ألف دولار كندي، على مدار 5 سنوات.

وأصدر السيسي القرار رقم 293 لسنة 2016، بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016، بين حكومتي مصر وألمانيا، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم المرحلة الثانية"، مع التحفظ بشرط التصديق، وسيتم تمويل المشروع بـ10 ملايين يورو من بنك التعمير الألماني.

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كما أصدر، القرار رقم 298 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتي مصر والسعودية، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، مع التحفظ بشرط التصديق.

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