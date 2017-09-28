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اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 30

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اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 30 اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 30

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين  شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 22 30
وسط الدلتا 22 30
الإسكندرية 21 28
بلطيم 21 28
مطروح 20 27
السلوم 20 27
سيوة 22 30
بورسعيد 23 28
دمياط 22 29
العريش 18 29
رفح 18 28
الإسماعيلية 20 31
السويس 21 31
رأس سدر 20 32
نخل 16 28
نويبع 25 31
طابا 19 29
كاترين 16 29
الطور 24 29
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 24 33
مرسى علم 24 33
الفيوم 20 31
بني سويف 20 31
المنيا 21 31
أسيوط 20 31
سوهاج 22 33
قنا 22 35
الأقصر 23 37
أسوان 25 38
أبو سمبل 26 38
الوادي الجديد 25 36
شلاتين 25 37
أبو رماد 26 36
رأس حدربة 26 35
حلايب 27 34

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