السويدي: اللامركزية هي الحل لأغلب أزماتنا مع الإدارة المحلية

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قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الإدارة المحلية يجب أن تكون شبه شريكة مع المستثمرين في العائد حتى تعمل على دعمه، مضيفا أن اللامركزية هي الحل لأغلب أزماتنا مع الإدارة المحلية.

وأضاف السويدي، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، مساء الاربعاء، أن هناك من يعرقل الأفكار الإيجايبة من داخل الجهاز الإداري، لأنه يرغب في استمرار ولاية الحكومة مع المستثمرين.

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وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدولة تحتاج لإيقاف نقل العمالة من القرى إلى المدن، كما يجب بناء المصانع بالمجتمعات الريفية.