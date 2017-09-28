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«دعم مصر»: البرلمان «هياخد وقته» في مناقشة قانون الإدارة المحلية

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«دعم مصر»: البرلمان «هياخد وقته» في مناقشة قانون الإدارة المحلية «دعم مصر»: البرلمان «هياخد وقته» في مناقشة قانون الإدارة المحلية

التحرير

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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم ، إن البرلمان سيحاول إنجاز قانون العمل والإدارة المحلية خلال فترة الانعقاد المقبلة.

وأضاف حسب الله، في مداخلة مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن قانون الإجراءات الجنائية سيُحدث طفرة في منظومة العدالة المصرية.

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وأكد أن المجلس يتأنى في تطبيق قانون الإدارة المحلية؛ لأنه مرتبط بمفاصل الدولة بأكملها، مضيفا: «هناخد وقتنا؛ لأن القانون مش هيقعد يوم ولا اتنين، هيقعد لسنوات».

وعن انتخابات ائتلاف دعم مصر، قال حسب الله، إن محمد السويدي، فاز بالتزكية، والمكتب السياسي فيه قطاعات حسمت بالتزكية، وموقع الشباب حسمت بالتزكية، وهناك «حالة توافق وتنافس ديمقراطي»، متابعا: «فيه 7 مقاعد حسمت بالتزكية، وفيه 8 مقاعد تُجرى عليها انتخابات».

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