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العوضي يكشف كواليس جلسة الحكم على خالد علي في «الفعل الفاضح»

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العوضي يكشف كواليس جلسة الحكم على خالد علي في «الفعل الفاضح» العوضي يكشف كواليس جلسة الحكم على خالد علي في «الفعل الفاضح»

التحرير

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قال المحامي طارق العوضي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، إن الحكم على موكله في قضية «الفعل الفاضح» يحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحكم كان صادما للجنة الدفاع. 

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، أنه خلال الجلسة الماضية في محاكمة خالد علي، جاء تقرير من اللجنة الثلاثية المشكلة للنظر في حقيقة الفيديو الذي يحتوي على «الفعل الفاضح»، مشيرا إلى أنه سأل خلال الجلسة عن المناصب التي يشغلها العاملون في اللجنة الثلاثية، وهل حلفوا اليمين الدستوري خلال تشكيل اللجنة أم لا، وبعد تأكد المحكمة من عدم حلفهم لليمين أجلت جلسة الحكم، وأرسلت للإذاعة والتليفزيون تطالبهم بمعرفة المناصب التي يشغلها المقيدين في اللجنة الثلاثية.

وتابع: «اللجنة لما جت المحكمة لجلسة اليوم اكتشفنا أن الجواب مزور، وقلنا عيب يتم استخدام ختم الجمهورية في التوقيع على جواب مزور، خاصة لما أحد فريق اللجنة الثلاثية طُلب منه تشغيل الكمبيوتر فلم يعرف، على الرغم من أن جهة العمل التابع لها أثبتت أنه يعمل فني أول مونتير وصوت».

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وأردف العوضي: «المحكمة اقتنعت أن الناس دي متنفعش للحكم على الفيديو، وطلبنا إسناد الأمر للجنة مشكلة من متخصصين في المعهد العالي للسينما أو كلية الإعلام، عشان نشوف الفيديو فيه فبركة ولا لا».

واختتم: «في نهاية الجلسة قلنا إنها ستؤجل، ولكن فوجئنا أن المحكمة أصدرت حكما على خالد علي في القضية بالحبس 3 أشهر».

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التحرير

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