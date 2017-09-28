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أسامة كمال متهكما على أردوغان: تصريحاته كلها كلام في الهواء

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أسامة كمال متهكما على أردوغان: تصريحاته كلها كلام في الهواء أسامة كمال متهكما على أردوغان: تصريحاته كلها كلام في الهواء

التحرير

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن البرلمان العراقي قام بالتصويت على 13 قرارا لمواجهة تداعيات الاستفتاء الكردي، أبرزها دعوة القائد العام للقوات المسلحة بتحريك الجيش العراقي، ومن المتوقع انضمام وزير دفاع العراق لوزير دفاع تركيا، في زيارة رسمية لإيران، لتنسيق الجهود والتعاون العسكري.

وأضاف كمال، خلال برنامجه «مساء DMC» عبر شاشة «دي أم سي» مساء الاربعاء، أن العالم العربي يترقب نتائج اجتماع وزيري دفاع تركيا والعراق بشأن كردستان.

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وتهكم مقدم البرنامج، على تعليق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تجويع مواطنى إقليم كردستان، قائلا: «الأتراك يتراجعون وقت الجد»، مضيفا: «تصريحات إردوغان كلام تركي فى الهوا، وتركيا وحركاتها معروفين لكل الناس/ ومعروف أنه مستحيل تعتمد على الأتراك».

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التحرير

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