الفقي: جدلي مع عمرو موسى «حميد».. وأحمل كل التقدير له

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قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الاسكندرية، إن الجدل الذي ثار بينه وبين الأمين السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، خلال الأيام الأخيرة كان حميدًا، مضيفًا: «أحمل له كل احترام وتقدير».

وأضاف الفقي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عرفة، خلال برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «أم بي سي مصر»: «جيلي آمن بأكمله بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر بما فيهم عمرو موسى، ولكن نكسة 1967 مثلت لنا صدمة كبيرة».

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وذكر الفقي أن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كان يرى عبد الناصر الأقرب إلى قلبه، موضحًا أن غياب البعد الثقافي عن ثورة 23 يوليو كان أهم نقاط ضعف عبد الناصر.