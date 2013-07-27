الرئيس لمعتصمي”رابعة” و”النهضة”: عودوا إلى منازلكم ولكم مني الأمان

وجه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، رسالة للعالم الغربي قائلًا: “عندما يتكلم المصري لا أحد يتكلم”، مؤكدًا أنه رئيس لكل المصريين وليس رئيس لفئة أو جماعة.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة،: الخلاف بيننا وبين معتصمي النهضة ورابعة العدوية الدين وغير الدين، مضيفًا أنهم لهم آراء ولها كل الاحترام، مؤكدًا أن لا عودة إلى الوراء، وأن أي شخص بنظر إلى الأمام وليس ينظر إلى الخلف إلا ليتعلم من أخطائه.

وتعهد رئيس الجمهورية، أنه عند خروج معتصمي رابعة العداوية أو النهضة وفض الاعتصام لن يتعرض لهم أي شخص، مضيفًا أن على معتصمي رابعة والنهضة أن يعودوا إلى منازلهم.

وأضاف: “مهمتي ثقيلة ولم أكن أتصور أن يتم وضعي في هذا المنصب”.