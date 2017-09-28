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«الصحة» تكتشف مخالفات جسيمة داخل عيادات خاصة ببني سويف

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«الصحة» تكتشف مخالفات جسيمة داخل عيادات خاصة ببني سويف «الصحة» تكتشف مخالفات جسيمة داخل عيادات خاصة ببني سويف

التحرير

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بنى سويف – محمد حفيظ

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بنى سويف، حملة مكبرة داهمت بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة سمسطا جنوب غربى المحافظة.

وذكرت مديرية الصحة بيانا اليوم الأربعاء أوضح نتائج الحملة التي كشفت وجود عيادة خاصة بها غرفة عمليات غير مرخصة وبها العديد من المخالفات الجسيمة في الاشتراطات الصحية والتجهيزات الخاصة بغرف العمليات ومخالفات جسيمة لمكافحة العدوى، والتي تجسدت في انتشار الدماء والسرنجات المستعملة في غرفة العمليات وانبعاث رائحة كريهة منها وعدم وجود تعقيم بها.

وأضاف البيان أن الحملة كشفت العديد من السلبيات داخل مركز طبي جراحي من مخالفات صحية ومخالفات مكافحة العدوى وغياب الإشراف الطبي في وحدة الحضانات، وتبين وجود معمل تحاليل داخله غير مرخص يقوم باستخدام كيماويات وكواشف منتهية الصلاحية في التحاليل.

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وأكد البيان أن مديرية الصحة اتخذت الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

 

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