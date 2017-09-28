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باكستان تحبط محاولة لتهريب كيلوجرام من الهيروين إلى السعودية

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مصراوي Masrawy

باكستان تحبط محاولة لتهريب كيلوجرام من الهيروين إلى

10:35 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

باكستان تحبط محاولة لتهريب كيلوجرام من الهيروين إلى السعودية

باكستان تحبط محاولة لتهريب كيلوجرام من الهيروين

إسلام آباد- (د ب أ):

أحبطت قوات أمن المطارات في باكستان، اليوم الخميس، محاولة لتهريب كيلوجرام واحد من مخدر الهيروين، من مطار بينظير بوتو الدولي.

وأفادت قناة "جيو" الاخبارية الباكستانية على موقعها الالكتروني بأن قوات الأمن صادرت كمية المخدر التي كانت مخبأة داخل أمتعة أحد الركاب الذي كان يتجه إلى السعودية.

وكانت السلطات الباكستانية أحبطت أيضا محاولة أحد الركاب لتهريب أكثر من كيلوجرامين من الهيروين في مطار بينظير بوتو الدولي في مايو الماضي.

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