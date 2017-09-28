باكستان تحبط محاولة لتهريب كيلوجرام من الهيروين إلى السعودية
باكستان تحبط محاولة لتهريب كيلوجرام من الهيروين إلى السعودية
10:35 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
باكستان تحبط محاولة لتهريب كيلوجرام من الهيروين
إسلام آباد- (د ب أ):
أحبطت قوات أمن المطارات في باكستان، اليوم الخميس، محاولة لتهريب كيلوجرام واحد من مخدر الهيروين، من مطار بينظير بوتو الدولي.
وأفادت قناة "جيو" الاخبارية الباكستانية على موقعها الالكتروني بأن قوات الأمن صادرت كمية المخدر التي كانت مخبأة داخل أمتعة أحد الركاب الذي كان يتجه إلى السعودية.
وكانت السلطات الباكستانية أحبطت أيضا محاولة أحد الركاب لتهريب أكثر من كيلوجرامين من الهيروين في مطار بينظير بوتو الدولي في مايو الماضي.
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