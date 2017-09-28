أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول مخضرم بالحزب الاشتراكي الألماني يطالب باستقالة رئيس الحزب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول مخضرم بالحزب الاشتراكي الألماني يطالب باستقالة رئيس الحزب

10:33 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

مسؤول مخضرم بالحزب الاشتراكي الألماني يطالب باستقالة رئيس الحزب

برلين- (د ب أ):
طالب عمدة هامبورج الأسبق كلاوس فون دوناني رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس بالاستقالة من منصبه بسبب خسارة الانتخابات.

وقال فون دوناني البالغ من العمر 89 عاما في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني ARD مساء أمس الأربعاء: "على الحزب الاشتراكي أن يدرك أنه لن يكون قادرا على تحقيق انطلاقة جديدة مع رجل مثل مارتن شولتس.. عليه أن يستقيل".

وكان شولتس قد مني في انتخابات الأحد الماضي بأسوأ نتيجة للحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان فون دوناني قد انتقد شولتس قبل الانتخابات بالفعل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتفليقة يدعو ميركل إلى زيارة الجزائر

    أخبار

  • ميركل تصف التكهنات بإجراء انتخابات جديدة بأنها " استهانة بأصوات الناخبين"

    أخبار

  • ميركل تعلن إجراء محادثات مع الأحرار والخضر والاشتراكيين

    أخبار

  • المتحدث باسم الفرنسية يصف فوز ميركل في الانتخابات بـ"المر"

    أخبار

إعلان

59553829cd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات