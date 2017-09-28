مسؤول مخضرم بالحزب الاشتراكي الألماني يطالب باستقالة رئيس الحزب

برلين- (د ب أ):

طالب عمدة هامبورج الأسبق كلاوس فون دوناني رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس بالاستقالة من منصبه بسبب خسارة الانتخابات.

وقال فون دوناني البالغ من العمر 89 عاما في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني ARD مساء أمس الأربعاء: "على الحزب الاشتراكي أن يدرك أنه لن يكون قادرا على تحقيق انطلاقة جديدة مع رجل مثل مارتن شولتس.. عليه أن يستقيل".

وكان شولتس قد مني في انتخابات الأحد الماضي بأسوأ نتيجة للحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان فون دوناني قد انتقد شولتس قبل الانتخابات بالفعل.