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رئيس وزراء تايلاند: ينجلوك فرّت إلى دبي

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء تايلاند: ينجلوك فرّت إلى دبي

10:07 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

رئيس وزراء تايلاند: ينجلوك فرّت إلى دبي

رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا

بانكوك (د ب أ)
رجحت في تايلاند اليوم الخميس أن تكون رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، التي أدينت غيابيا أمس بتهمة الإهمال الجنائي وصدر بحقها حكم بالسجن خمسة أعوام، في دبي.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا للصحفيين: "إنها في دبي".

وأضاف أن وزارة الخارجية تنسق مع الشرطة المحلية لرصد رئيسة الوزراء الهاربة، ومن ثم تسليمها إن أمكن.

جدير بالذكر أن تاكسين شيناواترا، شقيق ينجلوك، في منفى اختياري أيضا في دبي، حيث يقوم من هناك بتنسيق أعماله ويوجّه حزب بويا تاي السياسي بعد أن تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2014 .

وكانت المحكمة العليا التايلاندية أدانت أمس شيناواترا بتهمة سوء إدارة برنامج دعم الأرز، ما كبد البلاد خسائر مالية بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وكان من المقرر إصدار الحكم الشهر الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب عدم حضور ينجلوك للجلسة، وبعد ذلك تم اكتشاف أنها غادرت البلاد.

ولا تزال ينجلوك تتمتع بشعبية في المناطق الريفية، التي لا تزال تكن الكثير من التقدير لها ولشقيقها. ويفوز حزب بويا تاي المدعوم من شيناواترا بالأغلبية في جميع الانتخابات التي تم إجراؤها على مدار العقدين الماضيين.

إلا أن النخبة التقليدية والجيش يعتبران الحزب تحديا للنظام القائم وقاما بانقلابين لإضعاف سلطة تاكسين في 2014 و2006 .

ويقول محللون إن الاتهامات الجنائية ضد ينجلوك وغيرها من كبار قادة الحزب تأتي ضمن التحركات التي يقوم بها المجلس العسكري لتعزيز قوته وضمان نفوذ دائم بعد إجراء الانتخابات عام 2018

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