تقرير: تصعيد بيونجيانج قد يؤثر على السوق المالية الكورية الجنوبية

سول (د ب أ)

أفاد تقرير اليوم الخميس أن نجاح كوريا الشمالية في تطوير قدراتها الصاروخية والنووية من المتوقع أن يؤثر بشكل أكبر على تقدم السوق المالية الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن التقرير السنوي الذي ينشره "معهد كوريا للتنمية" الحكومي، أن التشكك قد تسارع في منطقة شمال شرق آسيا، ووصلت المخاطر إلى مستوى أكثر خطورة مع وصول بيونجيانج تقريبا للمرحلة الأخيرة من تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والحاملة للرؤوس النووية.

وأشار التقرير إلى أن المضاربين في سوق الأسهم الكورية الجنوبية يحتمل أن يتخذوا قرارا خاطئا إذا قيموا المخاطر المالية على أساس تجارب سابقة .

وذكر تقرير يونهاب أن الاستفزازات الكورية الشمالية السابقة لم تؤدي إلى تداعيات أوسع نطاقا، بينما بقيت السوق المالية الكورية الجنوبية هادئة نسبيا.

وأفاد المعهد في تقريره بأن المخاطر الكورية الشمالية يحتمل أن تثير ما يعرف بمشكلة "البجعة السوداء"، وهي مشكلة كبيرة يصعب التنبؤ بها تؤدي إلى تأثير كارثي.

وأضاف أنه "من الصعب تقييم مستوى الخطر الناجم عن الاستفزازات الكورية الشمالية بشكل دقيق بناء على السجلات الماضية... السوق يحتمل أن تستخف بالمخاطر الكورية الشمالية المتزايدة".