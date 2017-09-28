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حركة المرور.. سيولة بمعظم المحاور وتكدسات أعلى "أكتوبر وفيصل عباس"

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة بمعظم المحاور وتكدسات أعلى "أكتوبر وفيصل عباس"

10:02 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الخميس، كثافات مرورية وازدحام على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية تزامنًا مع ذهاب الطلاب والتلاميذ إلى مدارسهم ومعاهدهم والموظفين لأعمالهم، وانتظمت الخدمات المرورية صباحًا.

ورصدت غرفة عمليات المرور، في القاهرة؛ معدلات سير مرتفعة على كافة المحاور على مستوى المدينة، كما تسير جميع الطرق بصورة طبيعية.

وظهرت بعض الكثافات المتحركة أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه الجيزة؛ نتيجة حدوث مصادمة بين سيارتين أعلى الوصلة المُعلقة وتم التعامل الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتسير كافة المحاور والميادين بالقاهرة؛ بصورة طبيعية؛ فيما يوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ ولا يُنصح بتعديل المسارات، وعلى المتجه لمناطق الجيزة استخدام المسطحات الأرضية.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة؛ وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي كثافات مرورية مرتفعة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

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