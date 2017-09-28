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إصابة سيدة و3 أطفال بحروق أثناء تركيب أسطوانة بوتاجاز في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة سيدة و3 أطفال بحروق أثناء تركيب أسطوانة بوتاجاز في سوهاج

09:55 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

إصابة سيدة و3 أطفال بحروق أثناء تركيب أسطوانة بوتاجاز في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بحروق نارية متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، جراء تسريب الغاز من أسطوانة بوتاجاز منزلية بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج.

تلقى مركز شرطة سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول كلاً من الطفل "عبدالله محمد رمضان"، 3 سنوات، والطفلة "ملك حسن فتحي"، البالغة من العمر عام، و"صباح علي أحمد"، 55 عاماً ربة منزل، الطفلة حبيبة عمر حسين البالغة من العمر عامين، مصابين بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه والساعدين والساقين بنسب من 10% إلى 20%، ويقيمون بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج.

تبين من التحريات أنه حال قيام ربة المنزل المذكورة بتركيب أسطوانة البوتاجاز بالمنزل حدث تسرب غاز مما أدى إلى اشتعال النيران وحدوث إصابة المذكورين.

تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 16211 جنح المركز لسنة 2017.

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