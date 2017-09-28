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مسؤول كويتي: تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف الخليجي قريبا

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مصراوي Masrawy

مسؤول كويتي: تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف الخليجي قريبا

09:56 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

مسؤول كويتي: تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف الخليجي قريبا

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله

الكويت (د ب أ)

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله أن الكويت ستبقى تحاول وتبذل الجهود لرأب صدع الأزمة الخليجية .

وأكد الجار الله ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، على هامش مشاركة الجار الله أمس الأربعاء في حفل أقامته سفارة الفلبين في الكويت والتي تترأس دول (اسيان) بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الرابطة، وجود تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف في القريب العاجل .

وقال إن الكويت مع وحدة واستقلال العراق، مشددا على ضرورة ألا يؤثر استفتاء كردستان على جهود العراق في مواجهة الإرهاب وتحرير أراضيه من تنظيم داعش .

وأضاف :"نتمنى من اشقاؤنا في بغداد واربيل احتواء اي تداعيات سلبية لهذا الاستفتاء نظرا للأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة".

وردا على سؤال لـ (د. ب. أ) حول اتخاذ الكويت إجراءات تجاه كردستان، قال الجار الله :"لن يكون هناك إجراءات تتخذها الكويت تجاه كردستان سوى اعلان موقفنا الداعي الى ضرورة وحدة العراق لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بالمنطقة ".

 

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