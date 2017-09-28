مئات المستوطنين اليهود يقتحمون قبر يوسف في نابلس بذريعة أداء طقوس دينية

رام الله – (أ ش أ):

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، فجر اليوم الخميس، قبر يوسف بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أداء طقوسهم الدينية.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة بعد منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف، واعتلى عدد من القناصة أسطح البنايات المطلة على المنطقة، تمهيدًا لدخول المستوطنين.

ووصلت في وقت لاحق عشرات الحافلات الكبيرة التي تقل مئات المستوطنين قادمة من حاجز بيت فوريك شرق المدينة، ترافقهم بعض دوريات الإسرائيلية ، واندلعت مواجهات عنيفة في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، تركزت عند المدخل الشمالي لمخيم بلاطة وفي شارع عمان وشارع مخيم عسكر القديم.

ورشق عشرات الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلق الجنود الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان.

يذكر أن قبر يوسف يشهد اقتحامات شبه أسبوعية للمستوطنين الذين يقومون بأداء طقوس دينية تلمودية.