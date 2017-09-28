أفكار لإيقاظ طفلك مبكراً للمدرسة دون عناء

كتبت- ميرا ماهر:

صباح كل يوم مدرسي، تستيقظ الأم مبكراً لتحضير إفطار وملابس المدرسة لأطفالها، ثم تأتي اللحظة الأصعب خلال اليوم، الساعة 6:30 لحظة إيقاظ الأطفال المستغرقين في النوم بطريقة لا تعكر عليهم صفو اليوم. ويبقى السؤال الذي تطرحه العديد من الأمهات كيف يجب أن أتعامل مع طفلي عند الاستيقاظ للمدرسة في الصباح؟

هنا، 5 نصائح لإيقاظ طفلك مبكراً للمدرسة دون معاناة بحسب موقع"parenting.stackexchange":

-البدء في إعداد أطفالك على الأقل قبل أسبوع من بدء المدرسة، ووضع جدول للنوم.

-تحديد توقعات واضحة لطفلك حول الوقت، يساعد ذلك في تهيئة الطفل لميعاد الاستيقاظ دون ضجر.

-بدء اليوم بالأغنية المفضلة لدى طفلك، وبمجرد سماعها سيبدأ بالتركيز والاستيقاظ بإيجابية.

-إعطاء قبلة لطفلك، مع التربيت على ظهره بلطف، كوني صبورة وقت الصباح مع طفلك.

-تحضير فطور مميز لطفلك لتحفيزه على الاستيقاظ.