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العراق: تركيا تدعم قرارنا بحصر تصدير النفط على السلطات الاتحادية

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مصراوي Masrawy

العراق: تركيا تدعم قرارنا بحصر تصدير النفط على السلطات الاتحادية

09:22 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

العراق: تركيا تدعم قرارنا بحصر تصدير النفط على السلطات الاتحادية

بغداد - (د ب أ):

أكدت العراقية اليوم الخميس أن تركيا تدعم جميع القرارات التي اتخذها العراق ردا على استفتاء استقلال إقليم كردستان، ومنها حصر تصدير النفط على السلطات الاتحادية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد فيه يلدريم الموقف التركي الداعم لكل القرارات التي اتخذها مجلسا الوزراء والنواب في العراق لحفظ وحدة البلد، مشددا على التزام بلاده بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية لتنفيذ كافة الخطوات الضرورية لبسط السلطات الاتحادية في المنافذ البرية والجوية و توفير الوسائل المطلوبة لذلك.

كما أكد يلدريم على دعم بلاده لجميع القرارات الأخرى ومنها المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية.

من جانبه، أكد العبادي على أن الخطوات التي تم اتخاذها "ضرورية لمنع خطر التقسيم والتشظي ولتعزيز وحدة العراق وسلامة أبنائه واستقراره".

وكان إقليم كردستان أصر على إجراء الاستفتاء رغم المعارضة الحكومية والإقليمية والدولية له.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بأن بلاده قد توقف الصادرات النفطية الكردية، وقال :"سنرى لمن ستبيع حكومة إقليم كردستان نفطها، تركيا هي التي تسيطر على الصمام"، في إشارة إلى خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يربط حقول النفط في شمال العراق بالموانئ النفطية في البحر المتوسط.

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مصراوي Masrawy

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