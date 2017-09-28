سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 28/9/2017 بالأسواق

سمر العشري

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 28/9/2017 فى مصر.. شهدت أسعار مواد البناء اليوم وخاصة أسعار بعض شركات الأسمنت اختلاف على سعر الطن الواحد مقارنة بما جاء من أسعار لها يوم أمس، جدير بالذكر أنه قد بدأت شركات الحديد فى تنفيذ قرارها على أرض الواقع بعد أن ارتفع سعر الحديد في كافة الشركات بشكل رسمي في جميع المناطق بزيادة جديدة كبيرة اختلفت قيمتها من شركة لأخرى، من جهة أخرى قد انخفضت أسعار بعض شركات الاسمنت في مصر وعلى رأسها الأسمنت البورتلاندي حيث شهد سعر طن الاسمنت انخفاض جديد فى تعاملات البيع والشراء التي تقررت اليوم بينما سادت حالة من الاستقرار علي سعر طن الأسمنت المخلوط والأبيض وتباينت أسعار الأسمنت المقاوم للماء “السي ووتر”.

سعر الحديد اليوم الخميس

سعر الأسمنت اليوم الخميس

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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