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الحياة اللندنية: أبو مازن وضع 3 شروط إضافية للمصالحة مع حماس

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مصراوي Masrawy

الحياة اللندنية: أبو مازن وضع 3 شروط إضافية للمصالحة مع حماس

08:50 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

الحياة اللندنية: أبو مازن وضع 3 شروط إضافية للمصالحة مع حماس

القاهرة - (مصراوي):

قالت صحيفة الحياة اللندنية، الخميس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة الوطنية مع حماس، في وقت استعد وفد أمني مصري للتوجه إلى قطاع غزة الاثنين القادم لمرافقة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في "استلام وتسلم" مهماتها في القطاع وعقد "اجتماع بروتوكولي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بأنها موثوق فيها، قولها إن عباس أبلغ مسؤولين فلسطينيين قبل يومين بأنه "لن يقبل بأي وجود أو دور لقطر أو أي دولة أو جهة بعينها في غزة"، في إشارة إلى دور مستقبلي للنائب محمد دحلان، بعد التفاهمات التي توصل إليها دحلان وحماس في القاهرة قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن شرط عباس الثاني هو "ألا يتم تكرار تجربة حزب الله اللبناني"، في إشارة إلى أن تحكم "صوريا" فيما حركة حماس تحكم "فعليا" على أرض الواقع في القطاع.

أما الشرط الثالث الذي يضعه أبو مازن فهو "عدم السماح بوصول أي مساعدات مالية من أي جهة كانت إلى القطاع إلا عبر حكومة التوافق الوطني".

وجاءت شروط عباس، في وقت أكدت مصادر أن الوفد الأمني المصري سيصل تزامناً مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والوزراء وأعضاء الوفد المرافق له، لعقد أول اجتماع للحكومة في القطاع عقب "تفاهمات القاهرة" قبل نحو أسبوعين، حسبما قالت الصحيفة.

ويأتي اجتماع الحكومة عقب حل حركة حماس اللجنة الإدارية الحكومية، وقرارها تمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع وتسليمها كل مهامها.

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مصراوي Masrawy

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