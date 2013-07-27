خفاجي:أرفض شيطنة التيار الإسلامي..والديمقراطية لا تبنى على رفض الآخر

أكد الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، إن هناك خلاف حقيقي على الساحة لا يجب اغفاله، ألا وهو وجود 3 تيارات، أولها تيار يرفض الانقلاب وثانيهم تيار يؤيده، وآخر التيارات هو فريق يرفض حكم الدكتور محمد مرسي ويرفض الانقلاب أيضا – على حد قوله.

وشدد خفاجي في تغريدات له عبر حسابه على “تويتر”" ان سلامة مصر داخليا لا تبنى على ظلم فريق لآخر وانما باستيعابه ولا تبنى بالقهر..مؤكدا ان الانقلاب سيتولى قهر الطرفين تدريجيا من يرفضونه ثم من يؤيدونه”.

ووجه خفاجي رسالة للجميع طالبهم فيها برفض الانقلاب لآنه “خطيئة” في حياة مصر، معربا فى الوقت ذاته عن تعاطفه مع غضب الناس لأنه مشروع، حيث أكد على أن الحل ليس في الانقلاب، رافضا محاولات شيطنة التيار الإسلامي ، ومؤكدا انها مجرد ” خدعة “.