«مفيش لعب».. حكم يلغي مباراة كرة قدم لسبب غريب في رومانيا

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اضطر حكم إحدى المباريات في دوري الدرجة الخامسة في رومانيا، لإنهائها قبل موعدها بأكثر من 30 دقيقة، بسبب عدم وجود كرات في الملعب.

وشهدت المباراة بين فريقي "بيستريتسا بروستيني" و"فاناترول دورنا" الأحد، هذه الواقعة الطريفة بعد سقوط جميع الكرات المتاحة في نهر "بيستريتسا" الذي يمر ببلدة "بروستيني"، وفقا لتقارير صحفية.

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ورغم إلغاء المباراة إلا أن الجمهور لم يثور، ولكنه على العكس داعب اللاعبين، مطالبا إياهم بالذهاب لسد "بيكاز" لاسترجاع الكرات.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الضيف فاناترول بهدفين نظيفين في المباراة التي كانت تقام ضمن دوري إقليم سوتشيافا.